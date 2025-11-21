Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Жительница Ходжалы: Мечтаю поступить в Карабахский университет

    Внутренняя политика
    21 ноября, 2025
    • 07:48
    Жительница Ходжалы: Мечтаю поступить в Карабахский университет

    Мне не довелось посетить после освобождения земли, где родились мои родители. Сегодня я испытываю и радость, и печаль.

    Как передает Report, об этом журналистам заявила 17-летняя бывшая вынужденная переселенка Гасанзаде Тарлан, которая выехала в город Ходжалы.

    Она отметила, что Ходжалы - ее родина.

    "Ходжалы - моя родина. Я много слышала о Ходжалы от мамы, отца и старших. Моя мечта - поступить в Карабахский Университет. Надеюсь, я смогу осуществить эту мечту", - сказала Т. Гасанзаде.

    Отметим, что сегодня в город Ходжалы и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Великое возвращение Ходжалы
    Лента новостей