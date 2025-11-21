Жительница Ходжалы: Мечтаю поступить в Карабахский университет

Мне не довелось посетить после освобождения земли, где родились мои родители. Сегодня я испытываю и радость, и печаль.

Как передает Report, об этом журналистам заявила 17-летняя бывшая вынужденная переселенка Гасанзаде Тарлан, которая выехала в город Ходжалы.

Она отметила, что Ходжалы - ее родина.

"Ходжалы - моя родина. Я много слышала о Ходжалы от мамы, отца и старших. Моя мечта - поступить в Карабахский Университет. Надеюсь, я смогу осуществить эту мечту", - сказала Т. Гасанзаде.

Отметим, что сегодня в город Ходжалы и село Хоровлу Джебраильского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.