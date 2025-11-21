İlk dəfə Xocalıya gedən 17 yaşlı gənc: Arzumdur ki, Qarabağ Universitetinə qəbul olum
Daxili siyasət
- 21 noyabr, 2025
- 07:03
Bu günə qədər valideynlərimin doğulduğu torpaqları gedib görmək qismət olmamışdı. Sevinc və kədər hissləri keçirirəm.
"Report" xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Xocalı şəhərinə köç edən 17 yaşlı keçmiş məcburi köçkün Həsənzadə Tərlan deyib.
O, Xocalının vətəni olduğunu qeyd edib:
"Xocalı mənim vətənimdir. Anamdan, atamdan, böyüklərimdən Xocalı haqqında çox şeylər eşitmişəm. Arzumdur ki, Qarabağ Universitetinə qəbul olum. İnşallah, bu arzumu reallaşdıracağam".
