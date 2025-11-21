Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Ходжалы и село Хыдырлы Джебраильского района выехала очередная группа жителей

    Внутренняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 07:08
    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в город Ходжалы и село Хоровлу Джебраильского района.

    Как сообщает Report, "Report" сообщает, что семьи, временно проживающие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, возвращаются на родную землю.

    На данном этапе в Ходжалы возвращаются 27 семей (147 человек), в село Хоровлу - 47 семей (191 человек).

    Жители выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    освобожденные территории Великое возвращение
