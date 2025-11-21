В Ходжалы и село Хыдырлы Джебраильского района выехала очередная группа жителей

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в город Ходжалы и село Хоровлу Джебраильского района.

Как сообщает Report, "Report" сообщает, что семьи, временно проживающие в различных местах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях, возвращаются на родную землю.

На данном этапе в Ходжалы возвращаются 27 семей (147 человек), в село Хоровлу - 47 семей (191 человек).

Жители выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.