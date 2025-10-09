Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 12:45
    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Радость возвращения в родные края после долгих лет невозможно описать словами.

    Об этом заявил житель села Вянгли Шакир Бехбудов в беседе с корреспондентом Report.

    Он рассказал, что вернулся в село вместе со своей семьей.

    "Я участвовал в боях с первых дней войны. В одном из боев погиб мой отец. Если бы он тоже мог увидеть этот день... Сегодня я возвращаюсь в родной дом с семьей. Невозможно выразить словами нашу радость. Мы молимся за души наших шехидов, которые подарили нам эту гордость и счастье", - сказал он.

    Вянгли Агдере Великое возвращение
    Vəngli sakini: Doğma yurda qayıdışın sevincini sözlə ifadə etmək mümkün deyil

    Последние новости

    13:00

    Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 году

    Промышленность
    12:50

    Закир Гасанов выразил соболезнования Пакистану

    Внешняя политика
    12:48

    Пашинян примет участие в саммите СНГ в Таджикистане

    В регионе
    12:48

    ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денег

    Финансы
    12:45

    Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

    Внутренняя политика
    12:43

    Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАС

    Финансы
    12:42

    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозы

    Экология
    12:41

    Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объеме

    Бизнес
    12:39

    Молдова надеется провести в 2026 году новый раунд политических консультаций с Азербайджаном

    Внешняя политика
    Лента новостей