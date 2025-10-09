Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами

Радость возвращения в родные края после долгих лет невозможно описать словами.

Об этом заявил житель села Вянгли Шакир Бехбудов в беседе с корреспондентом Report.

Он рассказал, что вернулся в село вместе со своей семьей.

"Я участвовал в боях с первых дней войны. В одном из боев погиб мой отец. Если бы он тоже мог увидеть этот день... Сегодня я возвращаюсь в родной дом с семьей. Невозможно выразить словами нашу радость. Мы молимся за души наших шехидов, которые подарили нам эту гордость и счастье", - сказал он.