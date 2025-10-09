Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словами
Внутренняя политика
- 09 октября, 2025
- 12:45
Радость возвращения в родные края после долгих лет невозможно описать словами.
Об этом заявил житель села Вянгли Шакир Бехбудов в беседе с корреспондентом Report.
Он рассказал, что вернулся в село вместе со своей семьей.
"Я участвовал в боях с первых дней войны. В одном из боев погиб мой отец. Если бы он тоже мог увидеть этот день... Сегодня я возвращаюсь в родной дом с семьей. Невозможно выразить словами нашу радость. Мы молимся за души наших шехидов, которые подарили нам эту гордость и счастье", - сказал он.
Последние новости
13:00
Anglo Asian Mining обновила прогнозы по добыче золота и меди в Азербайджане в 2025 годуПромышленность
12:50
Закир Гасанов выразил соболезнования ПакистануВнешняя политика
12:48
Пашинян примет участие в саммите СНГ в ТаджикистанеВ регионе
12:48
ЦБА отменил лицензию "Азерикард" на эмиссию электронных денегФинансы
12:45
Житель села Вянгли: Радость возвращения невозможно описать словамиВнутренняя политика
12:43
Акции израильских компаний подскочили в ожидании мирной сделки с ХАМАСФинансы
12:42
Завтра в регионах Азербайджана ожидаются ливни и грозыЭкология
12:41
Посол Молдовы: Потенциал сотрудничества с Азербайджаном еще предстоит реализовать в полном объемеБизнес
12:39