Vəngli sakini: Doğma yurda qayıdışın sevincini sözlə ifadə etmək mümkün deyil
Daxili siyasət
- 09 oktyabr, 2025
- 12:29
Uzun illərdən sonra doğma yurda qayıdışın sevincini sözlə ifadə etmək mümkün deyil.
Bunu "Report"un Ağdərəyə ezam olunmuş əməkdaşına açıqlamasında Vəngli kənd sakini Şakir Behbudov deyib.
O, kəndə ailə üzvləri ilə birgə qayıtdığını bildirib:
"Müharibənin ilk günlərindən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Baş verən döyüşlərin birində atam şəhid oldu. Kaş bu günü o da görəydi... Bu gün doğma ocağımıza ailə üzvlərimlə birgə qayıdıram. Sevincimizi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Bizə bu sevinci, qüruru yaşadan şəhidlərimizə rəhmət diləyirik".
Son xəbərlər
12:57
Nazir müavini: İtkin düşən hər bir şəxsin taleyi bizi maraqlandırırXarici siyasət
12:55
Ankarada Türkiyə-Azərbaycan-Gürcüstan müdafiə nazirlərinin görüşü keçirilirRegion
12:55
Səfir: Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün həllində təcrübəsi bizim üçün son dərəcə vacibdirXarici siyasət
12:54
Gürcüstanlı ağırlıqqaldıranlar antidopinq qaydalarını pozduqlarına görə diskvalifikasiya ediliblərFərdi
12:53
Paşinyan Tacikistanda MDB sammitində iştirak edəcəkRegion
12:51
"Azəriqaz" 9 ayda "ASAN Kommunal" və "ASAN xidmət" mərkəzlərində 270 min vətəndaşa xidmət göstəribEnergetika
12:50
Foto
AQTA bu il 14 keytrinq xidməti müəssisəsində yoxlama keçirib, ciddi nöqsanlar aşkarlanıbSağlamlıq
12:50
Moldova səfiri: "Azərbaycanla əməkdaşlıq kibertəhlükəsizliyi də əhatə edir"İKT
12:38