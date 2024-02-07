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Женщины-заключенные голосуют на внеочередных президентских выборах

Женщины-заключенные голосуют на внеочередных президентских выборах Около 200 женщин-заключенных уже воспользовались избирательным правом на  участке №41 Сабунчинского избирательного округа №29.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:51
Женщины-заключенные голосуют на внеочередных президентских выборах

Около 200 женщин-заключенных уже воспользовались избирательным правом на участке №41 Сабунчинского избирательного округа №29.

Как сообщает Report, избирательный участок №41 открыт в пенитенциарном учреждении №4.

Председатель избирательного участка Эльдар Махмудов сообщил, что всего на участке зарегистрированы 532 женщины-заключенные. На данный момент проголосовали около 200 из них, добавил Махмудов.

Отметим, что в связи с президентскими выборами в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции открыты 27 участков, которые относятся к 13 избирательным округам.

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Версия на английском языке ФотоFemale inmates casting their votes in penitentiary facilities
Версия на азербайджанском языке ФотоPenitensiar müəssisələrdə qadın məhkumlar səs verir

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