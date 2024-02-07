Женщины-заключенные голосуют на внеочередных президентских выборах

Около 200 женщин-заключенных уже воспользовались избирательным правом на участке №41 Сабунчинского избирательного округа №29.

Около 200 женщин-заключенных уже воспользовались избирательным правом на участке №41 Сабунчинского избирательного округа №29.

Как сообщает Report, избирательный участок №41 открыт в пенитенциарном учреждении №4.

Председатель избирательного участка Эльдар Махмудов сообщил, что всего на участке зарегистрированы 532 женщины-заключенные. На данный момент проголосовали около 200 из них, добавил Махмудов.

Отметим, что в связи с президентскими выборами в учреждениях Пенитенциарной службы Министерства юстиции открыты 27 участков, которые относятся к 13 избирательным округам.