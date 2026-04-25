Зеленский: Украинские студенты приедут в Азербайджан на реабилитацию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планах направить в Азербайджан группу украинских студентов с целью реабилитации.

Как сообщает Report, об этом он сказал в заявлении для прессы после встречи в Габале с президентом Ильхамом Алиевым.

По словам Зеленского, программа пребывания студентов также предусматривает их знакомство с культурой и искусством Азербайджана.