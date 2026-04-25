Zelenski: Bir qrup ukraynalı tələbənin reabilitasiya məqsədilə Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulub
Daxili siyasət
- 25 aprel, 2026
- 13:45
Tezliklə bir qrup ukraynalı tələbənin reabilitasiya məqsədilə Azərbaycana səfəri nəzərdə tutulub.
"Report" xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Azərbaycana işgüzar səfəri çərçivəsində Prezident İlham Əliyevlə görüşündə deyib.
Onun sözlərinə görə, tələbələrin həmçinin Azərbaycanın mədəniyyəti və incəsənəti ilə tanışlığı da nəzərdə tutulub.
