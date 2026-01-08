Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района

    Внутренняя политика
    • 08 января, 2026
    • 16:53
    Завтра начнется первое переселение в села Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы и Чапар Агдеринского района.

    Как сообщает Report, на первом этапе в села возвращаются семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    Напомним, что села, оккупированные ВС Армении в 1993 году, были освобождены в результате антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией в Карабахе в сентябре 2023 года.

    село Чылдыран село Хейвалы Агдеринский район Великое возвращение
    Sabah Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç olacaq
    Azerbaijan to carry out first resettlement to Aghdara's four villages

