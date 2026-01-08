İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Sabah Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç olacaq

    Daxili siyasət
    • 08 yanvar, 2026
    • 16:41
    Sabah Ağdərənin 4 kəndinə ilk köç olacaq

    Sabah Ağdərə rayonunun Çıldıran, Aşağı Oratağ, Heyvalı və Çapar kəndlərinə ilk köç olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, ilk mərhələdə respublikanın müxtəlif ərazilərində yataqxana, sanatoriya, pioner düşərgəsi, yarımçıq tikililər və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşanlar kəndlərə yola salınacaq.

    Xatırladaq ki, 1993-cü ildə işğal olunan kəndlər 2023-cü ilin sentyabrında Azərbaycan Ordusunun Qarabağda keçirdiyi antitteror əməliyyatı nəticəsində azad olunub.

    Ağdərə Çıldıran Oratağ Heyvalı Çapar ilk köç “Böyük Qayıdış”
    Завтра начнется первое переселение в четыре села Агдеринского района
    Azerbaijan to carry out first resettlement to Aghdara's four villages

