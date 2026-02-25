Lənkəranda torpaq sürüşməsi olub, 7 kəndi şəhərlə birləşdirən yol dağılıb
Hadisə
- 25 fevral, 2026
- 10:55
Lənkəran rayonunda torpaq sürüşməsi baş verib, Hirkan–Daşdatük–Biləsər yolunda asfalt qatı çöküb.
"Report"un Cənub bürosunun məlumatına görə, sürüşmə rayonun Hirkan–Daşdatük–Biləsər avtomobil yolunda qeydə alınıb.
Sürüşmə nəticəsində yolun asfalt qatı çöküb və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti çətinləşib.
Qeyd edək ki, sözügedən yol rayonun 7 yaşayış məntəqəsini Lənkəran şəhəri ilə birləşdirir.
