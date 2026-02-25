Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Оползень в Лянкяране повредил автомобильную дорогу

    Происшествия
    • 25 февраля, 2026
    • 11:10
    В Лянкяранском районе Азербайджана произошел оползень.

    Как сообщает южное бюро Report, в результате стихийного бедствия на автомобильной дороге Гиркан–Дашдатюк–Билесер произошло значительное проседание асфальтового покрытия.

    Отметим, что указанная дорога связывает 7 населенных пунктов района с городом Лянкяран.

    Lənkəranda torpaq sürüşməsi olub, 7 kəndi şəhərlə birləşdirən yol dağılıb

