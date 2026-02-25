Оползень в Лянкяране повредил автомобильную дорогу
Происшествия
25 февраля, 2026
- 11:10
В Лянкяранском районе Азербайджана произошел оползень.
Как сообщает южное бюро Report, в результате стихийного бедствия на автомобильной дороге Гиркан–Дашдатюк–Билесер произошло значительное проседание асфальтового покрытия.
Отметим, что указанная дорога связывает 7 населенных пунктов района с городом Лянкяран.
