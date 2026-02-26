Müdafiə Nazirliyinin rəhbər heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    • 26 fevral, 2026
    • 09:13
    Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə əlaqədar müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənov və nazirliyin digər rəhbər heyəti fevralın 26-sı Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, nazirliyin rəhbərliyi abidə önünə gül dəstələri düzərək faciə qurbanlarının xatirəsinə ehtiram nümayiş etdirib.

    Руководство Минобороны почтило память жертв Ходжалинского геноцида
    Defense minister visits Khojaly genocide memorial

