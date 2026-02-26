Руководство Минобороны почтило память жертв Ходжалинского геноцида
Внутренняя политика
- 26 февраля, 2026
- 09:43
По случаю 34-й годовщины Ходжалинского геноцида министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства 26 февраля посетили монумент "Крик матери" в Баку.
Как сообщает Report, руководство министерства почтило светлую память жертв трагедии и возложило цветы к памятнику.
