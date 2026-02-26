UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək
UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, baş tutacaq görüşlərdən sonra 1/8 finala vəsiqə qazanacaq kollektivlərin adına aydınlıq gələcək.
Türkiyənin "Samsunspor" klubu doğma meydanda Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" kollektivini qəbul edəcək.
İtaliyanın "Fiorentina" komandası isə Polşa "Yagelloniya"sı ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Konfrans Liqası
Pley-off mərhələsi, cavab oyunları
26 fevral
21:45. "Fiorentina" (İtaliya) – "Yagelloniya" (Polşa)
İlk oyun – 3:0
21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) – "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)
İlk oyun – 1:0
21:45. "Sele" (Sloveniya) – "Drita" (Kosovo)
ilk oyun – 3:2
21:45. "Riyeka" (Xorvatiya) – "Omoniya" (Kipr)
İlk oyun – 1:0
00:00. "Lex" (Polşa) – "KuPS" (Finlandiya)
İlk oyun – 2:0
00:00. AZ (Niderland) – "Noa" (Ermənistan)
İlk oyun – 0:1
00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) – "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)
İlk oyun – 1:1
00:00. "Lozanna" (İsveçrə) – "Siqma" (Çexiya)
İlk oyun – 1:1
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Rayo Valyekano" (İspaniya), "Şaxtyor" (Ukrayna), AEK (Yunanıstan), "Sparta" (Çexiya), "Maynts 05" (Almaniya), AEK (Larnaka, Kipr), "Strasburq" (Fransa) və "Rakuv" (Polşa) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.