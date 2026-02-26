İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək

    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 09:14
    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək

    UEFA Konfrans Liqasının pley-off mərhələsinin cavab oyunları keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, baş tutacaq görüşlərdən sonra 1/8 finala vəsiqə qazanacaq kollektivlərin adına aydınlıq gələcək.

    Türkiyənin "Samsunspor" klubu doğma meydanda Şimali Makedoniyanın "Şkendiya" kollektivini qəbul edəcək.

    İtaliyanın "Fiorentina" komandası isə Polşa "Yagelloniya"sı ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Konfrans Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab oyunları

    26 fevral

    21:45. "Fiorentina" (İtaliya) – "Yagelloniya" (Polşa)

    İlk oyun – 3:0

    21:45. "Samsunspor" (Türkiyə) – "Şkendiya" (Şimali Makedoniya)

    İlk oyun – 1:0

    21:45. "Sele" (Sloveniya) – "Drita" (Kosovo)

    ilk oyun – 3:2

    21:45. "Riyeka" (Xorvatiya) – "Omoniya" (Kipr)

    İlk oyun – 1:0

    00:00. "Lex" (Polşa) – "KuPS" (Finlandiya)

    İlk oyun – 2:0

    00:00. AZ (Niderland) – "Noa" (Ermənistan)

    İlk oyun – 0:1

    00:00. "Kristal Pelas" (İngiltərə) – "Zrinski" (Bosniya və Herseqovina)

    İlk oyun – 1:1

    00:00. "Lozanna" (İsveçrə) – "Siqma" (Çexiya)

    İlk oyun – 1:1

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Rayo Valyekano" (İspaniya), "Şaxtyor" (Ukrayna), AEK (Yunanıstan), "Sparta" (Çexiya), "Maynts 05" (Almaniya), AEK (Larnaka, Kipr), "Strasburq" (Fransa) və "Rakuv" (Polşa) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

    UEFA Konfrans Liqası pley-off cavab oyunları "Samsunspor"

    Son xəbərlər

    10:42

    Araz və Kür çaylarında brakonyerlik edən şəxslər saxlanılıblar

    Hadisə
    10:42
    Foto

    Azərbaycanda rəqəmsal platformalarda vergitutma mexanizmləri müzakirə olunub

    Biznes
    10:39

    Səhiyyə naziri: Azərbaycanda plastik və estetik cərrahiyyə üzrə vəziyyət kifayət qədər yaxşılaşıb

    Sağlamlıq
    10:30

    Teymur Musayev: Səhiyyə sahəsində mərhələli şəkildə islahatlar aparılır

    Sağlamlıq
    10:30

    Polşa hərbi təyyarələri Rusiyanın Ukraynaya kütləvi hücumu fonunda havaya qaldırılıb

    Digər ölkələr
    10:29

    Bakıda yıxılaraq başından xəsarət alan kişi ölüb

    Hadisə
    10:29

    Bakıda tikinti şirkətində işləyən şəxsin üzərinə elektrik barabanı düşərək ölüb

    Hadisə
    10:27

    Azərbaycanda yanvarda dövlət xətti ilə 17 milyon manatdan çox ipoteka krediti verilib

    Maliyyə
    10:25

    Azərbaycanda problemli kreditlərin məbləği 17 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti