    Futbol
    • 26 fevral, 2026
    • 09:06
    Avropa Liqasında 1/8 finala çıxacaq komandalar müəyyənləşir

    UEFA Avropa Liqasında pley-off mərhələsinin cavab oyunları baş tutacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu gün keçiriləcək matçlardan sonra 1/8 finala adlayacaq komandalar müəyyənləşəcək.

    Türkiyənin "Fənərbağça" klubu İngiltərədə "Nottinqem Forest"in qonağı olacaq.

    Almaniyanın "Ştutqart" komandası isə öz meydanında Şotlandiya təmsilçisi "Seltik"lə üz-üzə gələcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Pley-off mərhələsi, cavab oyunları

    26 fevral

    21:45. "Ferentsvaroş" (Macarıstan) – "Ludoqorets" (Bolqarıstan)

    İlk oyun – 1:2

    21:45. "Viktoriya" (Çexiya) – "Panatinaikos" (Yunanıstan)

    İlk oyun – 2:2

    21:45. "Ştutqart" (Almaniya) – "Seltik" (Şotlandiya)

    İlk oyun – 4:1

    21:45. "Srvena Zvezda" (Serbiya) – "Lill" (Fransa)

    İlk oyun – 1:0

    00:00. "Genk" (Belçika) – "Dinamo" (Xorvatiya)

    İlk oyun – 3:1

    00:00. "Selta" (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan)

    İlk oyun – 2:1

    00:00. "Nottinqem Forest" (İngiltərə) – "Fənərbağça" (Türkiyə)

    İlk oyun – 3:0

    00:00. "Bolonya" (İtaliya) – "Brann" (Norveç)

    İlk oyun – 1:0

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Portu", "Braqa" (hər ikisi Portuqaliya), "Midtyullann" (Danimarka), "Betis" (İspaniya), "Frayburq" (Almaniya), "Lion" (Fransa), "Roma" (İtaliya) və "Aston Villa" (İngiltərə) 1/8 finala vəsiqə qazanıb.

