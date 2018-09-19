Завотделом Госкомитета: В мечетях нужно вывешивать не черные флаги, а флаг Азербайджана

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Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "В некоторых местах на улицах вывешивают черные флаги. Даже непонятно, что на них написано. У Азербайджана есть государственный флаг, зеленый цвет на нем символизирует Ислам. Поэтому, всюду нужно вывешивать азербайджанский флаг. Это нужно пропагандировать".

Как сообщает Report, об этом на конференции на тему "Религиозные обряды: Традиционность и современность" заявил заведующий отделом Госкомитета по работе с религиозными образованиями Амиль Джавадов.

По его словам, в мечетях, на улицах должен развеваться государственный флаг Азербайджана: "Некоторое время назад мы побывали в одном из районов, где на улицах были развешаны черные флаги. Что это значит? Нужно проводить просветительскую работу в данном направлении. Люди должны понять суть Ислама, а для этого необходимо читать".