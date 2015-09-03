​Заместитель председателя ЦИК: Среди голосующих на выборах 5 млн. избирателей только 50-100 могут остаться недовольными

Баку. 3 сентября. REPORT.AZ/ При организации Центральной избирательной комиссии и представительства Евросоюза в Азербайджане состоялся семинар, посвященный рассмотрению обращений в связи с выборами.

Как сообщает Report, на семинаре приняли участие заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов, временный поверенный по делам представительства Евросоюза в Азербайджане Торальф Пилц, эксперт по избирательным вопросам Сергей Калеченко, члены ЦИК, представители секретариата ЦИК и члены экспертных групп при окружных избирательных комиссиях.

Заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов в своем выступлении отметил, что Азербайджан более 20 лет является независимым государством: "За это время мы интегрировались в европейское пространство. В стране существует многопартийная система, здесь находит свое отражение воля народа. Мы имеем более 5 млн. избирателей, более 50 политических партий. Азербайджан развивается в этом направлении".

Он отметил, что, как и во всех странах, в Азербайджане тоже возникают проблемы в ходе выборов: "Обеспечение прав всех избирателей - нелегкое дело. Несмотря на это, если в 2010 году в ходе парламентских выборов в ЦИК поступило 267 жалоб, в 2013 году на президентских выборах их было уже 19. В стране ведутся работы по усовершенствованию избирательного процесса. Среди голосующих на выборах 5 млн. избирателей только 50-100 могут остаться недовольными. Мы должны рассмотреть жалобы и обращения оставшихся в меньшинстве лиц".

Н.Мамедов отметил, что за выборами в Азербайджане следят десятки тысяч наблюдателей: "Выборы оценивает не только Европейский суд, но и наблюдательные миссии международных организаций. К сожалению, в ряде случаев результаты наблюдений международных организаций не совпадают с решением Европейского суда. Они не раскрывают место и время наблюдений, делают выводы на основании чьих-то мыслей".

Временный поверенный по делам представительства Евросоюза в Азербайджане Торальф Пилц в своем выступлении отметил, что демократические выборы являются одной из основ демократии: "По этой причине Евросоюз сотрудничает с Азербайджаном в рамках различных программ. Центральная избирательная комиссия учитывает в своей деятельности рекомендации международных организаций. Наша совместная деятельность вносит вклад в усовершенствование избирательного процесса".

Семинар продлится до 5 сентября.