Состоялась конференция на тему "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан"

Сегодня в общине Западного Азербайджана прошла международная научная конференция "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан".

Сегодня в общине Западного Азербайджана прошла международная научная конференция "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан".

Как сообщает Report, конференция посвящена 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие руководители, депутаты, известные юристы и представители центральных органов Общины Западного Азербайджана.

На конференции были изучены правовые вопросы, связанные с возвращением в Западный Азербайджан, мнения по поводу прав западных азербайджанцев на возвращение, обсуждались пути использования современных международно-правовых инструментов, позволяющих реализовать положения Концепции возвращения, основной целью которой является обеспечение прав азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.