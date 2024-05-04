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Состоялась конференция на тему "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан"

Состоялась конференция на тему "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан" Сегодня в общине Западного Азербайджана прошла международная научная конференция "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан".
Внутренняя политика
4 мая 2024 г. 12:26
Состоялась конференция на тему Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан

Сегодня в общине Западного Азербайджана прошла международная научная конференция "Международно-правовые основы возвращения в Западный Азербайджан".

Как сообщает Report, конференция посвящена 101-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В мероприятии приняли участие руководители, депутаты, известные юристы и представители центральных органов Общины Западного Азербайджана.

На конференции были изучены правовые вопросы, связанные с возвращением в Западный Азербайджан, мнения по поводу прав западных азербайджанцев на возвращение, обсуждались пути использования современных международно-правовых инструментов, позволяющих реализовать положения Концепции возвращения, основной целью которой является обеспечение прав азербайджанцев, изгнанных с территории нынешней Армении.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Qərbi Azərbaycana qayıdışın beynəlxalq-hüquqi əsasları” mövzusunda konfrans keçirilib

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