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Состоялось третье заседание Оргкомитета COP29

Состоялось третье заседание Оргкомитета COP29 Состоялось третье заседание Оргкомитета COP29
Внутренняя политика
4 мая 2024 г. 14:44
Состоялось третье заседание Оргкомитета COP29

Состоялось третье заседание Оргкомитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Об этом сообщает Report со ссылкой на Азертадж.

На заседании выступили руководитель Администрации президента Азербайджанской Республики, председатель оргкомитета Самир Нуриев, министр экологии и природных ресурсов, президент COP29 Мухтар Бабаев, помощник президента Азербайджанской Республики Анар Алакбаров, министр здравоохранения Теймур Мусаев, депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева, заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента, руководитель секретариата Организационного комитета COP29 Хабиб Микаиллы, заместитель министра иностранных дел, главный спикер СОР29 Ялчин Рафиев и другие.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCOP29 ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin üçüncü iclasında mühüm məsələlər müzakirə olunub

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