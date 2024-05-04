Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Международные путешественники из Норвегии посетили Худаферинский мост в Джебраиле.

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников посетила Худаферинский мост в Джебраиле.

Как передает Report из Джераила, гости ознакомились с древним памятником азербайджанского зодчества, связывающим северный и южный берега реки Араз - Худаферинский мост.

На месте иностранным путешественникам рассказали об истории моста и его некогда ключевой роли в Великом Шелковом Пути.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Данный тур стал десятой по счету поездкой международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.