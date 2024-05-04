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Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле Международные путешественники из Норвегии посетили Худаферинский мост в Джебраиле.
Внутренняя политика
4 мая 2024 г. 08:51
Международные путешественники посетили Худаферинский мост в Джебраиле

Делегация Норвежского национального клуба международных путешественников посетила Худаферинский мост в Джебраиле.

Как передает Report из Джераила, гости ознакомились с древним памятником азербайджанского зодчества, связывающим северный и южный берега реки Араз - Худаферинский мост.

На месте иностранным путешественникам рассказали об истории моста и его некогда ключевой роли в Великом Шелковом Пути.

Отметим, что делегация Норвежского национального клуба международных путешественников Vagaclub во главе с известным путешественником Йорном Аугестадом находится на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Норвежские путешественники ознакомятся со следами армянского вандализма в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Данный тур стал десятой по счету поездкой международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

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Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq səyyahlar Xudafərin körpüsünü ziyarət ediblər

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