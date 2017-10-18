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    За убийство по неосторожности в Азербайджане будет применяться новый вид наказания

    Предлагаются изменения в статью 124 Уголовного кодекса© Report

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане за убийство по неосторожности будет применяться новый вид наказания.

    Как сообщает Report, предлагаются изменения в статью 124 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

    Согласно действующей статье, убийство по неосторожности наказывается исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет.

    В статью предлагается добавить наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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