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Фонд "YAŞAT" осуществил выплаты членам семей 970 шехидов

Фонд "YAŞAT" осуществил выплаты членам семей 970 шехидов Сотрудники Фонда "YAŞAT" наряду с посещением адресов проживания пострадавших в ходе восстановления территориальной целостности нашей страны и семей шехидов продолжают удовлетворять потребности лиц этой категории.
Внутренняя политика
29 декабря 2020 г. 18:46
Фонд YAŞAT осуществил выплаты членам семей 970 шехидов

Сотрудники Фонда "YAŞAT" наряду с посещением адресов проживания пострадавших в ходе восстановления территориальной целостности нашей страны и семей шехидов продолжают удовлетворять потребности лиц этой категории.

Об этом Report сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

Было отмечено, что на сегодняшний день проведены встречи с почти 11 тысячами членов семей 2 594 шехидов, определены их первостепенные потребности. В то же время было отмечено, что в результате анализа потребностей семей шехидов Фондом начаты выплаты 1 310 членам 970 семей шехидов.

С банковскими реквизитами Фонда "YAŞAT" можно ознакомиться по ссылке http://vxsida.az/az/annouces/1493.

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" 970 şəhid ailəsinin üzvünə ödənişlər edib

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