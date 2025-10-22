Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк
    Ягуб Эюбов награжден орденом "Истиглал"

    Внутренняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 11:57
    Ягуб Эюбов награжден орденом Истиглал

    Первый вице-премьер Ягуб Эюбов награжден орденом "Истиглал" за большие заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Отметим, что 24 октября Я.Эюбову исполняется 80 лет.

