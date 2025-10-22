Ягуб Эюбов награжден орденом "Истиглал"
Внутренняя политика
- 22 октября, 2025
- 11:57
Первый вице-премьер Ягуб Эюбов награжден орденом "Истиглал" за большие заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Отметим, что 24 октября Я.Эюбову исполняется 80 лет.
