    Yaqub Eyyubov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib

    Daxili siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 11:54
    Yaqub Eyyubov İstiqlal ordeni ilə təltif edilib

    Azərbaycan Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib.

    "Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

    Sərəncamla o, bu mükafata Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında böyük xidmətlərinə görə layiq görülüb.

    Qeyd edək ki, oktyabrın 24-ü Y.Eyyubovun 80 yaşı tamam olur.

    Ягуб Эюбов награжден орденом "Истиглал"
    First Deputy PM of Azerbaijan awarded Istiglal Order

