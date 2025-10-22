Yaqub Eyyubov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib
Daxili siyasət
- 22 oktyabr, 2025
- 11:54
Azərbaycan Baş nazirinin birinci müavini Yaqub Eyyubov "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilib.
"Report" xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
Sərəncamla o, bu mükafata Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında böyük xidmətlərinə görə layiq görülüb.
Qeyd edək ki, oktyabrın 24-ü Y.Eyyubovun 80 yaşı tamam olur.
