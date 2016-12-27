Вышла в свет новая книга Рамиза Мехтиева

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Вышла в свет еще одна книга руководителя Администрации президента Азербайджанской Республики академика Рамиза Мехтиева.

Как сообщает Report, в книгу "Новый миропорядок и национальная идея" вошли два опубликованных в 2002 и 2003 годах произведения автора. Издание в форме книги и повторное представление этих произведений на суд читателей сейчас, спустя 13-14 лет, неслучайно и имеет глубокий смысл.

Если бы под произведениями не была указана дата, можно было бы полагать, что автор написал их только что. Так как отраженные в этих трудах мнения, суждения, размышления полностью созвучны с сегодняшним днем и не утратили свою актуальность. Еще один важный момент заключается в том, что академик будто сквозь года видел будущее Азербайджана, путь, который страна должна была пройти. Внимательный читатель сразу может увидеть, что в потоке времени полностью подтвердились его мысли и выводы о современном миропорядке, месте, который занимает здесь Азербайджан, его прогнозируемом будущем, новом лидере страны в XXI веке, национальной идее. Академик, опираясь на неопровержимые доказательства, пропустив их через фильтр философской мысли, еще 14 лет назад пришел к такому логическому выводу: "Факты – вещь упрямая, и они уже свидетельствуют о том, что Ильхам Алиев – это политик нового времени, который обладает всеми необходимыми качествами, чтобы руководить страной в будущем, сложный период истории которой завершится не скоро".

Чтобы более глубже осознать суть вопроса, связанного с лидером, придется немного вдаться в подробности, провести некоторые сравнения.

Цитата из книги: "Взгляды Ильхама Алиева, связанные с государством, его развитием, известны. Все его главные чаяния – это модернизация Азербайджанского государства и включение страны в союз избранных стран, принимающих важные решения мирового масштаба". Реальность нашего дня: Президент Ильхам Алиев своей мудрой и последовательной политикой сумел вывести Азербайджан в ряд избранных стран мира, имеющих свое веское слово и авторитет. В настоящее время Азербайджан, обладающий стремительными темпами развития, является членом космической семьи, в которую входит ограниченное число стран. Азербайджан модернизируется из месяца в месяц, из года в год и выходит в мир с брендом ASAN xidmət, признается как центр межцивилизационного диалога, страна, экспортирующая мультикультуральные ценности.

Новая книга академика, периодически привлекающего внимание широкой читательской аудитории своими научными трудами на актуальные темы, богата теми или иными философскими взглядами, мнениями и соображениями, испытанными временем.

В книге, в которой также отведено место проводимой в Азербайджане в различные периоды политике, суждениям о феномене Гейдара Алиева в контексте этой политики, повествуется о философии государственной жизни, роли личности в истории, анализируются события на фоне конкретного времени и исторической обстановки. События, царящие в Азербайджане и вокруг него, начиная с 70 годов прошлого века до современного периода, а также общественно-политические и экономические процессы подвергаются тщательному анализу и осмыслению. Ведутся поиски ответов на вопросы - как была создана и сформирована национальная идея в новом миропорядке, как она получила путевку в жизнь. Говоря о таких ведущих тенденциях как либерализм и неоконсерватизм в мировой политике, автор теоретически и практически обосновывает, что их синтез является успешной идеологической конструкцией для Азербайджана.

В книге в контексте глобализации также рассматриваются соотношение неоконсерватизма и азербайджанства, национальная идеология, политическая и экономическая стратегия независимого Азербайджана, широкое место отводится связанным с ними философским мнениям. Охарактеризовав в свое время Ильхама Алиева как политика нового времени, академик Рамиз Мехтиев делится своими интересными суждениями относительно азербайджанского образца преемственности власти.

В издании также затронуты характерные для личности Гейдара Алиева лидерство, харизматичность, мудрость и другие уникальные качества, спасительная миссия великого лидера, его роль в формировании национальной идеи и идеологии, национальном государственном созидании, а также другие исключительные заслуги. Автор вносит своеобразные философские штрихи в политический портрет великого лидера Гейдара Алиева.

Книга, выпущенная издательским домом "Восток-Запад", представлена читателям на азербайджанском и русском языках.