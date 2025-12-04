Вугар Алиев: В Неделе волонтеров планируется задействовать 17 тыс. человек

В рамках "Недели волонтеров Азербайджана 2025", которая пройдет в честь "Года Конституции и суверенитета", планируется задействовать 17 тыс. человек.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Вугар Алиев на специальной пресс-конференции.

По его словам, в течение 10 дней "Недели волонтеров Азербайджана 2025" планируется реализовать 10 проектов по пяти темам:

"Главная цель в этом году – обеспечить деятельность волонтеров в 18 регионах и охватить в рамках этой программы 17 тыс человек. Тем самым мы увеличим общее число волонтеров в стране до 60 тысяч человек"

Председатель Союза также рассказал о международной деятельности организации:

"В настоящее время Союз волонтерских организаций Азербайджана председательствует в Международном центре волонтеров. На следующем этапе планируется передача председательства Казахстану и Кыргызстану".