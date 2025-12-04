Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Вугар Алиев: В Неделе волонтеров планируется задействовать 17 тыс. человек

    Внутренняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 11:24
    Вугар Алиев: В Неделе волонтеров планируется задействовать 17 тыс. человек

    В рамках "Недели волонтеров Азербайджана 2025", которая пройдет в честь "Года Конституции и суверенитета", планируется задействовать 17 тыс. человек.

    Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Вугар Алиев на специальной пресс-конференции.

    По его словам, в течение 10 дней "Недели волонтеров Азербайджана 2025" планируется реализовать 10 проектов по пяти темам:

    "Главная цель в этом году – обеспечить деятельность волонтеров в 18 регионах и охватить в рамках этой программы 17 тыс человек. Тем самым мы увеличим общее число волонтеров в стране до 60 тысяч человек"

    Председатель Союза также рассказал о международной деятельности организации:

    "В настоящее время Союз волонтерских организаций Азербайджана председательствует в Международном центре волонтеров. На следующем этапе планируется передача председательства Казахстану и Кыргызстану".

    волонтеры Союз волонтерских организаций Год Конституции и суверенитета Вугар Алиев Неделя волонтёров
    Vüqar Əliyev: Builki Könüllülük Həftəsinə 17 min nəfər cəlb ediləcək
    Azerbaijan plans to engage 17,000 participants in Volunteer Week 2025
    Elvis

    Последние новости

    11:39

    Ерлан Акбаров: Казахстан подсчитывает ущерб от атаки на КТК

    Другие
    11:24

    Вугар Алиев: В Неделе волонтеров планируется задействовать 17 тыс. человек

    Внутренняя политика
    11:12
    Фото

    Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта "Халг Аманаты"

    Финансы
    11:09

    Министр: Исследования Юсифа Мамедалиева внесли огромный вклад в азербайджанскую науку

    Наука и образование
    11:04

    Путин: США предложили мирный план по Украине из 28 пунктов разбить на "четыре пакета"

    В регионе
    11:03

    В Азербайджане пройдет олимпиада, посвященная Юсифу Мамедалиеву

    Наука и образование
    11:01
    Фото

    Посол: Чехия воспринимает инициативы Азербайджана на Южном Кавказе как ограничение внешнего влияния

    Внешняя политика
    10:50

    Делегация России примет участие во встрече представителей G20 в Вашингтоне

    В регионе
    10:41
    Фото

    Азербайджан и Южная Корея обсудили вопросы устойчивого финансирования

    Финансы
    Лента новостей