İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Vüqar Əliyev: Builki Könüllülük Həftəsinə 17 min nəfər cəlb ediləcək

    Daxili siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 10:59
    Vüqar Əliyev: Builki Könüllülük Həftəsinə 17 min nəfər cəlb ediləcək

    Builki Könüllülük Həftəsinə 17 min nəfərin cəlb edilməsi proqnozlaşdırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının sədri Vüqar Əliyev "Konstitusiya və Suverenlik ili"nə həsr olunmuş "Azərbaycan Könüllülük Həftəsi 2025" ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    Onun sözlərinə görə, "Azərbaycan Könüllülük Həftəsi 2025"in davam edəcəyi 10 gün ərzində 10 layihənin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub:

    "Həftə çərçivəsində layihələr beş mövzunu əhatə edəcək. Bu il üçün əsas məqsədimiz 18 regionda könüllülərin fəaliyyətini təmin edərək bu çərçivədə 17 min nəfəri əhatə etməkdir. Bununla da könüllülərin sayını 60 min nəfərə çatdıracağıq".

    V.Əliyev həftənin özəl layihələrindən də bəhs edib:

    "Azərbaycan Könüllülərinin Həmrəylik Düşərgəsi hər il olduğu kimi bu il də təşkil olunacaq. Düşərgədə Türkiyə və Mərkəzi Asiya dövlətlərindən olan könüllülərin də iştirakı planlaşdırılır. Burada master-klaslar, təlimlər, komanda oyunları, idman yarışları keçiriləcək. Eyni zamanda, ilin aktiv könüllüləri və "İlin Könüllüsü" mükafatına layiq görülən şəxslər də düşərgədə iştirak edəcəklər".

    O, beynəlxalq əlaqələrdən də danışıb:

    "Hazırda Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqı Beynəlxalq Könüllülər Mərkəzinə sədrliyi həyata keçirir. Növbəti mərhələdə sədrliyin Qazaxıstana və Qırğızıstana təhvil verilməsi planlaşdırılır".

    könüllü region həftə
    Вугар Алиев: В Неделе волонтеров планируется задействовать 17 тыс. человек
    Azerbaijan plans to engage 17,000 participants in Volunteer Week 2025

    Son xəbərlər

    11:42

    Beynəlxalq Türk Akademiyasının prezidenti: Azərbaycan böyük alimləri ilə fəxr edəcək bir ölkədir

    Elm və təhsil
    11:38
    Foto
    Video

    "Yasamal" bazarı və "İnşaatçılar" metrostansiyası ətrafında qanunsuz küçə satışına qarşı reyd keçirilib

    Sağlamlıq
    11:34

    Norm sement istehsalında emal olunmuş qazma şlamından istifadəni sınaqdan keçirib

    Biznes
    11:33

    Nazirlik rəsmisi: Könüllülük Azərbaycan cəmiyyəti üçün strateji əhəmiyyət daşıyır

    Daxili siyasət
    11:30

    Azərbaycanın şin istehsalçısının ləğvi ilə bağlı komissiya yaradılır

    Biznes
    11:29

    ICESCO-nun Baş direktoru: Yusif Məmmədəliyevin irsi bu gün də elmi zənginləşdirir

    Elm və təhsil
    11:29

    Azərbaycanın kollektor agentliyinin səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    11:24

    "Sumqayıt" amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    11:21

    Azərbaycan Biznesinin İnkişafı Fonduna sədr təyin edilib

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti