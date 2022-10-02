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Военная прокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с видеокадрами в соцсетях

Военная прокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с видеокадрами в соцсетях На некоторых страницах в соцсетях были опубликованы видео о том, что якобы азербайджанские военнослужащие совершили противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, стреляли в задержанных провокаторов.
Внутренняя политика
2 октября 2022 г. 13:57
Военная прокуратура Азербайджана проводит расследование в связи с видеокадрами в соцсетях

На некоторых страницах в соцсетях были опубликованы видео о том, что якобы азербайджанские военнослужащие совершили противоправные действия в отношении членов армянских вооруженных формирований, стреляли в задержанных провокаторов.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Военная прокуратура Азербайджанской Республики полностью и всесторонне расследует подлинность видеозаписей данной категории, а также время и место, где были сняты изображения на видео, личности изображенных на них военнослужащих, а также все другие детали, важные для установления объективной истины.

По результатам расследования будут соответствующие меры в рамках закона.

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Версия на азербайджанском языке Hərbi Prokurorluq sosial şəbəkələrdə erməni hərbçilərlə bağlı yayılan görüntüləri araşdırır

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