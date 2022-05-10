Внесены изменения в закон "Об органах пограничной охраны"

Президент Ильхам Алиев утвердил закон О внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики” Об органах пограничной охраны".
Как сообщает Report, согласно документу, в закон ”Об органах пограничной охраны" были внесены следующие изменения:
В первом предложении статьи 1 после слов ”сил быстрого реагирования", были добавлены слова "сил специальных воздушных операций";
В части первой статьи 24 слова ”авиационной части“ заменены словами ”сил специальных воздушных операций и воинских авиационных частей".