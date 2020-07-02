Вилаят Эйвазов: В среднем раскрыто 87% преступлений

"Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с преступностью и поддержании правопорядка. Сегодня наша республика известна как одна из самых безопасных стран в мире. Мирная жизнь граждан надежно защищена, и они чувствуют себя в безопасности.

"Азербайджан является одной из ведущих стран в борьбе с преступностью и поддержании правопорядка. Сегодня наша республика известна как одна из самых безопасных стран в мире. Мирная жизнь граждан надежно защищена, и они чувствуют себя в безопасности. Я считаю, что этот факт является одним из важнейших достижений за последние 17 лет, благодаря мудрой и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева. Последние статистические данные подтверждают это".

Как передает Report, об этом сказал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов в интервью официальной прессе.

"В период с 2003 по 2017 год было обезврежено более 21 000 преступных групп и группировок, было собрано около 16 000 незаконно удерживаемого огнестрельного оружия, а количество совершенных с ним преступлений сократилось в 1,3 раза.

В среднем было раскрыто 87 процентов преступлений, задержано более 55 тысяч разыскиваемых обвиняемых и изъято около 11 тонн наркотиков.

Согласно последнему отчету Давосского форума, Азербайджан занимает 18-е место из 141 страны в борьбе с организованной преступностью и 30-е место по уровню доверия общественности к полиции.

Наша цель - дальнейшее улучшение достигнутых результатов", - сказал министр МВД.