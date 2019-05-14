Вице-премьер: Потребности азербайджанских граждан должны быть изучены еще глубже

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В Баку начался Европейский региональный форум социального обеспечения Международной ассоциации социального обеспечения.

Как сообщает Report, в 3-дневном мероприятии примут участие представители МАСО, других международных структур и 35 стран.

Выступивший на открытии форума вице-премьер, зампредседателя-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайжан" Али Ахмедов подчеркнул, что всегда развивалось сотрудничество признанного в мире в качестве надежного партнера Азербайджана с европейскими структурами.

Он сказал, что проводимые в стране реформы дали положительный результат и в сфере социального обеспечения: "В сфере проведения реформ Азербайджан занимает важное место в мировом масштабе. Значительную часть реформ составляют работы, проводимые в социальной сфере. 20% земель Азербайджана оккупировано Арменией и около 1 млн. человек стали вынужденными переселенцами. Они потеряли дома, рабочие места. Несмотря на то, что данная ситуация длится долгие годы, всестороннее обеспечение составляющих 10% населения беженцев и вынужденных переселенцев, улучшение их жилых условий падает на плечи правительства. Строительство для них квартир, выдача пособий, создание рабочих мест требует больших средств".

А.Ахмедов отметил, что получившие инвалидность в результате войны граждане Азербайджана обеспечены социальной заботой.

Вице-премьер отметил, что интересы и потребности азербайджанских граждан должны исследоваться еще глубже и решаться.

Форум продолжается выступлениями.