Вице-премьер: Объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 8,3%

Объем грузоперевозок по международному транспортному коридору "Север-Юг" за 9 месяцев года увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

По его словам, этот коридор играет важную роль в развитии торгово-экономических отношений.

"Азербайджан, являясь единственной страной, имеющей сухопутные границы как с Ираном, так и с Россией, занимает стратегическое положение на западном участке транспортного коридора "Север–Юг". Это географическое преимущество позволяет Азербайджану играть важную роль в эффективной работе коридора и развитии транспортных связей в регионе", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что совместная деятельность стран направлена на повышение эффективности этого коридора и расширение его транзитных возможностей: "В Бакинской декларации, подписанной по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся в сентябре 2022 года в Баку, предусмотрено увеличение объемов грузоперевозок по коридору до 15 млн тонн".