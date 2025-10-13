İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası

    Baş nazirin müavini: Şimal–Cənub dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi 8,3% artıb

    Daxili siyasət
    • 13 oktyabr, 2025
    • 10:26
    Baş nazirin müavini: Şimal–Cənub dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi 8,3% artıb
    Şahin Mustafayev

    Bu ilin ilk 9 ayı ərzində Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3% artıb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Bakıda keçirilən Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşündə çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, bu dəhliz iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafında böyük rol oynayır:

    "Azərbaycan həm İran, həm də Rusiya ilə quru sərhədlərə malik yeganə ölkə kimi Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin qərb hissəsində strateji mövqe tutur. Bu coğrafi üstünlük Azərbaycana dəhlizin səmərəli fəaliyyəti və regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamağa imkan verir".

    Baş nazirin müavini bildirib ki, ölkələrin birgə fəaliyyəti bu dəhlizin səmərəliliyinin və tranzit imkanlarının artırılmasına yönəlib:

    "2022-ci ilin sentyabr ayında Bakıda keçirilən üçtərəfli görüşün yekunlarına dair imzalanmış Bakı Bəyannaməsində dəhliz üzrə yükdaşımaların həcminin 15 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulub".

    Azərbaycan “Şimal–Cənub” nəqliyyat dəhlizi Şahin Mustafayev İran Rusiya
    Вице-премьер: Объем грузоперевозок по коридору "Север-Юг" увеличился на 8,3%
    Deputy PM: Freight traffic along North–South Corridor up to 8.3%

    Son xəbərlər

    11:39

    Ukrayna - Azərbaycan oyununun hakimi daha əvvəl "Qarabağ"ın avrokubok matçını idarə edib

    Futbol
    11:37

    Azərbaycanda xəzinə vəsaitlərinin idarə olunmasından daxilolmalar 4 dəfədən çox artıb

    Maliyyə
    11:31

    Azərbaycanda dövlət istiqrazları üzrə orta ödəmə müddəti 1,5 ilə endirilib

    Maliyyə
    11:31

    Rektor: Qarabağ Azərbaycan mənəviyyatının mərkəzlərindən biridir

    Daxili siyasət
    11:30
    Foto
    Video

    FHN Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında təlim keçirib

    Hadisə
    11:29

    "Kapital Bank" 3-cü dəfə "Mükəmməl iş yeri" sertifikatına layiq görüldü

    Maliyyə
    11:23

    Naftalan neftinin çıxarılması, emalı, saxlanılması qaydaları təsdiqlənib

    Energetika
    11:20
    Foto

    "AzInTelecom" "CIDC-2025" kibertəhlükəsizlik konfransında iştirak edib

    İKT
    11:18

    Rusiya Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli zabitinə qarşı terrorun qarşısı alınıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti