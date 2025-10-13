Baş nazirin müavini: Şimal–Cənub dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi 8,3% artıb
- 13 oktyabr, 2025
- 10:26
Bu ilin ilk 9 ayı ərzində Şimal–Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi üzrə yükdaşımaların həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 8,3% artıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Bakıda keçirilən Azərbaycan, Rusiya və İran hökumət nümayəndələrinin üçtərəfli görüşündə çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, bu dəhliz iqtisadi və ticarət əlaqələrinin inkişafında böyük rol oynayır:
"Azərbaycan həm İran, həm də Rusiya ilə quru sərhədlərə malik yeganə ölkə kimi Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin qərb hissəsində strateji mövqe tutur. Bu coğrafi üstünlük Azərbaycana dəhlizin səmərəli fəaliyyəti və regionda nəqliyyat əlaqələrinin inkişafında mühüm rol oynamağa imkan verir".
Baş nazirin müavini bildirib ki, ölkələrin birgə fəaliyyəti bu dəhlizin səmərəliliyinin və tranzit imkanlarının artırılmasına yönəlib:
"2022-ci ilin sentyabr ayında Bakıda keçirilən üçtərəfli görüşün yekunlarına dair imzalanmış Bakı Bəyannaməsində dəhliz üzrə yükdaşımaların həcminin 15 milyon tona çatdırılması nəzərdə tutulub".