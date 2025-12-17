Türkiyə Superliqası təmsilçisi baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
Futbol
- 17 dekabr, 2025
- 18:21
Türkiyə Superliqası təmsilçisi "Antalyaspor" baş məşqçisi Erol Bulutla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Komanda son olaraq Superliqanın XVI turunda doğma meydanda "Qalatasaray"a 1:4 hesabı ilə uduzub.
Qeyd edək ki, "Antalyaspor" turnir cədvəlində 15 xalla 15-ci pillədə qərarlaşıb. Erol Bulut komandaya bu il baş məşqçi təyin olunmuşdu.
