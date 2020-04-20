Пленум Верховного суда примет решение по судебным процессам - ЭКСКЛЮЗИВ

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Вопрос переноса или непереноса судебных процессов из-за продления в Азербайджане особого карантинного режима будет рассмотрен на заседании Пленума Верховного суда.

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель пресс-службы Верховного суда Азербайджана Аллахверди Мамедли.

По его словам, заседание Пленума Верховного суда состоится 23 апреля, на котором будет принято решение о порядке проведения процессов в период продленного карантина.

В соответствии с решением Пленума ВС, с 20 марта по 20 апреля 2020-го судам было рекомендовано отложить все дела, кроме тех, которые следует рассмотреть незамедлительно.

Кроме того, всем судам поручено приостановить прием граждан, проводить их дистанционно, посредством телефонной, мобильной и интернет-связей, физическим и юридическим лицам отправлять свои заявления, включая апелляционные и касационные жалобы, по почте или в электронном порядке.