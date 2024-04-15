Верхне-Карабахский оросительный канал будет переименован и реконструирован

Верхне-Карабахский оросительный канал будет переименован и реконструирован.

Верхне-Карабахский оросительный канал будет переименован и реконструирован.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении президента Азербайджана Ильхама Алиева "О мерах по реконструкции Карабахского оросительного канала".

Верхне-Карабахский канал, являющийся крупнейшим магистральным оросительным каналом страны, обеспечивает оросительной водой до 115 тысяч гектаров посевных площадей и бытовой водой – населенные пункты в Карабахской зоне и 9 районах, расположенных на близлежащих к ней территориях, а также поддерживает водоснабжение соответствующих посевных площадей путем подачи дополнительной воды в Бахрамтепинский гидроузел на реке Араз.

В условиях нарастания в последнее время влияния глобальных климатических изменений в целях предотвращения больших потерь воды в Верхне-Карабахском оросительном канале, который является одним из важных звеньев водоснабжения в нашей стране, обладающей ограниченными водными ресурсами, устранения недостатков в обеспечении оросительной водой, а также улучшения мелиоративного состояния земель и экологического состояния прилегающих территорий требуется реконструкция данного канала.

В связи с этим глава государства распорядился реконструировать Верхне-Карабахский оросительный канал и назвать его Карабахским оросительным каналом.

Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана поручено обеспечить принятие соответствующих мер по подготовке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации для реконструкции Карабахского оросительного канала.