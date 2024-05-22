В Тертере простились с шехидом I Карабахской войны

В селе Кялянтярли Тертерского района cостоялась церемония прощания с шехидом Адалятом Алиевым.
Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Кялянтярли.
На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Кяльбаджарского и Тертерского районов, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.
В селе Кялянтярли Тертерского района проходит церемония прощания с шехидом Адалятом Алиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне
Как сообщает карабахское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов города Гянджи.
Алиев Адалят Вейсал оглу родился 18 сентября 1973 года в селе Чорман Кяльбаджарского района. Он пропал без вести 27 января 1994 года в направлении села Бозлу Кяльбаджарского района.
Останки шехида будут перезахоронены на кладбище в Тертерском районе.