В Тертере простились с шехидом I Карабахской войны

В селе Кялянтярли Тертерского района проходит церемония прощания с шехидом Адалятом Алиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне

В селе Кялянтярли Тертерского района cостоялась церемония прощания с шехидом Адалятом Алиевым.

Как сообщает карабахское бюро Report, шехид был похоронен на кладбище села Кялянтярли.

На похоронах присутствовали родственники шехида, должностные лица Исполнительной власти Кяльбаджарского и Тертерского районов, сотрудники правоохранительных органов района, военные и представители общественности.

15:15

В селе Кялянтярли Тертерского района проходит церемония прощания с шехидом Адалятом Алиевым, считавшимся пропавшим без вести в Первой Карабахской войне

Как сообщает карабахское бюро Report, он был похоронен как неизвестный шехид на Аллее шехидов города Гянджи.

Алиев Адалят Вейсал оглу родился 18 сентября 1973 года в селе Чорман Кяльбаджарского района. Он пропал без вести 27 января 1994 года в направлении села Бозлу Кяльбаджарского района.

Останки шехида будут перезахоронены на кладбище в Тертерском районе.