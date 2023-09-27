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В Сумгайыте 83 улицы названы в честь шехидов

В Сумгайыте 83 улицы названы в честь шехидов В Сумгайыте 83 улицы названы в честь шехидов
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 17:35
В Сумгайыте 83 улицы названы в честь шехидов

В Сумгайыте 83 улицы названы в честь шехидов.

Как сообщает местное бюро Report, распоряжение об этом подписал глава Исполнительной власти города Сумгайыта Закир Фараджов.

Шесть из них названы в честь шехидов Первой Карабахской войны, награжденных орденом "Азербайджанское знамя".

Еще 76 улиц названы в честь шехидов, отдавших жизнь за свободу и целостность Родины во время Второй Карабахской войны.

Кроме того, одна из улиц Сумгайыта носит имя национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda 83 küçəyə şəhidlərin adı verilib

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