В соцсетях Ильхама Алиева размещен видеоролик ко Дню государственного суверенитета
Внутренняя политика
- 20 сентября, 2026
- 00:06
В социальных сетях президента Азербайджана Ильхама Алиева размещен видеоролик, посвященный 20 сентября - Дню государственного суверенитета.
Report представляет видеоролик:
Yaşasın Qarabağ! Yaşasın şanlı Ordumuz! Qarabağ Azərbaycandır! pic.twitter.com/QC03wfr9pm— İlham Əliyev (@azpresident) September 19, 2026
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