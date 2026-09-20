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    В соцсетях Ильхама Алиева размещен видеоролик ко Дню государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 00:06
    В соцсетях Ильхама Алиева размещен видеоролик ко Дню государственного суверенитета

    В социальных сетях президента Азербайджана Ильхама Алиева размещен видеоролик, посвященный 20 сентября - Дню государственного суверенитета.

    Report представляет видеоролик:

    Ильхам Алиев Социальные сети
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
    President Ilham Aliyev's social media accounts shared video on State Sovereignty Day

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