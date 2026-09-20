Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı videoçarx paylaşılıb
Daxili siyasət
- 20 sentyabr, 2026
- 00:05
Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşılıb.
"Report" paylaşımı təqdim edir:
Yaşasın Qarabağ! Yaşasın şanlı Ordumuz! Qarabağ Azərbaycandır! pic.twitter.com/QC03wfr9pm— İlham Əliyev (@azpresident) September 19, 2026
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