İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri
    İlham Əliyev Milli Musiqi Günü Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-nin İrana zərbələri

    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Daxili siyasət
    • 20 sentyabr, 2026
    • 00:05
    Prezidentin sosial şəbəkə hesablarında Dövlət Suverenliyi Günü ilə bağlı videoçarx paylaşılıb

    Prezident İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında 20 Sentyabr - Dövlət Suverenliyi Günü ilə əlaqədar videoçarx paylaşılıb.

    "Report" paylaşımı təqdim edir:

    İlham Əliyev Dövlət Suverenliyi Günü
    В соцсетях Ильхама Алиева размещен видеоролик ко Дню государственного суверенитета

    Son xəbərlər

    03:40

    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    03:21

    Astarada baş verən avtomobil qəzasında bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    03:04

    "Barselona" Rafinyanın het-triki sayəsində "Sevilya"nı məğlub edib

    Futbol
    02:39

    ABŞ-də senatorlar süni intellektin Çin gəmisi barədə yanlış hesabatının araşdırılmasını tələb ediblər

    Digər ölkələr
    02:07

    "Yle": Finlandiyanın "F-35" qırıcısı texniki nasazlıq səbəbindən Azor adalarında qalıb

    Digər ölkələr
    01:49
    Foto

    Dmanisidən olan azərbaycanlı idmançı Gürcüstan çempionu titulunu qazanıb

    Fərdi
    01:34

    ABŞ-də dizelin qiyməti rekordu yeniləyib

    Digər ölkələr
    01:06

    Albaniyada Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin sürətləndirilməsi üçün 6 milyon dollar ayrılıb

    Digər ölkələr
    00:37

    Haaqada iğtişaşlar səbəbindən 24 nəfər saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti