О нас

В Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка

В Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка 9 мая в Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка.
Внутренняя политика
9 мая 2023 г. 15:50
В Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка

9 мая в Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о предстоящей восстановительной и реставрационной работе на этой улице, объектах общественного питания, которые планируется создать.

Было отмечено, что длина улицы составляет 714 метров, а ширина - 11 метров.

Глава государства открыл вывеску улицы Ататюрка.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAtaturk Street sign unveiled in Shusha
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Şuşada Atatürk küçəsinin lövhəsinin açılışını edib

Экслюзивные новости

Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
Посол: Церемония коронации Карла III объединит наиболее яркие элементы британской культуры и истории
6 мая 2023 г. 10:00
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
Эксперт: Албания заинтересована в углублении энергосотрудничества с Азербайджаном
5 мая 2023 г. 17:12
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
Азербайджан и Великобритания близки к cогласованию нового соглашения о партнерстве и сотрудничестве
5 мая 2023 г. 16:48
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
Торговый представитель премьер-министра Великобритании посетит Азербайджан
5 мая 2023 г. 15:44
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
Брайза: Встреча глав МИД Азербайджана и Армении в США является позитивным знаком
5 мая 2023 г. 11:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi