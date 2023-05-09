В Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка

9 мая в Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка.

9 мая в Шуше состоялось открытие вывески улицы Ататюрка.

Как сообщает Report, в мероприятии принял участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Специальный представитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства о предстоящей восстановительной и реставрационной работе на этой улице, объектах общественного питания, которые планируется создать.

Было отмечено, что длина улицы составляет 714 метров, а ширина - 11 метров.

Глава государства открыл вывеску улицы Ататюрка.