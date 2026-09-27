В Шуше, Зангилане и Джебраиле прошли мероприятия ко Дню памяти
Внутренняя политика
- 27 сентября, 2026
- 14:36
В городе Шуша состоялось мероприятие в связи с Днём памяти.
Как передает Report, руководство и сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в Шуше и Управления заповедника, руководители правоохранительных органов, а также учреждений и предприятий, действующих в городе Шуша, семьи шехидов, ветераны и жители города на центральной площади и Аллее шехидов Шуши почтили память сыновей Родины, отдавших жизни за территориальную целостность земель.
В связи с Днём памяти также в Зангиланском и Джебраильском районах прошли мероприятия, посвящённые памяти шехидов.
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