В Шуше, Зангилане и Джебраиле прошли мероприятия ко Дню памяти

В городе Шуша состоялось мероприятие в связи с Днём памяти.

Как передает Report, руководство и сотрудники Специального представительства Президента Азербайджана в Шуше и Управления заповедника, руководители правоохранительных органов, а также учреждений и предприятий, действующих в городе Шуша, семьи шехидов, ветераны и жители города на центральной площади и Аллее шехидов Шуши почтили память сыновей Родины, отдавших жизни за территориальную целостность земель.

В связи с Днём памяти также в Зангиланском и Джебраильском районах прошли мероприятия, посвящённые памяти шехидов.