Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 14:31
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Şuşa şəhərində Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, tədbirdə Şuşada Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyinin və Qoruq İdarəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları, hüquq-mühafizə orqanlarının, eyni zamanda, Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən idarə, müəssisələrin rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, müharibə veteranları və şəhər sakinləri Mərkəzi meydanda və Şuşa Şəhidlər Xiyabanında torpaqların ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər.
Anım Günü ilə əlaqədar həmçinin Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında da şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün silsilə tədbirlər keçirilib.
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