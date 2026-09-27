İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 14:31
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    Şuşa şəhərində Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, tədbirdə Şuşada Azərbaycan Prezidentinin Xüsusi Nümayəndəliyinin və Qoruq İdarəsinin rəhbərliyi və əməkdaşları, hüquq-mühafizə orqanlarının, eyni zamanda, Şuşa şəhərində fəaliyyət göstərən idarə, müəssisələrin rəhbərləri, şəhid ailələri, qazilər, müharibə veteranları və şəhər sakinləri Mərkəzi meydanda və Şuşa Şəhidlər Xiyabanında torpaqların ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər.

    Anım Günü ilə əlaqədar həmçinin Zəngilan və Cəbrayıl rayonlarında da şəhidlərimizin xatirəsini yad etmək üçün silsilə tədbirlər keçirilib.

    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib
    Şuşa, Zəngilan və Cəbrayılda Anım Günü ilə bağlı tədbirlər keçirilib

    27 Sentyabr - Anım Günü Şəhidlər xiyabanı
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    В Шуше, Зангилане и Джебраиле прошли мероприятия ко Дню памяти
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    Remembrance Day events held in Shusha, Zangilan and Jabrayil
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