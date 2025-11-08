В Шуше проходит цикл мероприятий "8 ноября – Триумф Победы"

В городе Шуша стартовал цикл мероприятий "8 ноября – Триумф Победы", посвященный 5-летию победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в местной средней школе №1 проходит праздничное мероприятие.

В коридоре школы выставлены работы и рисунки учащихся, посвященные Дню Победы. В рамках мероприятия также будут представлены поэтические композиции, танцевальные и музыкальные номера, посвященные победе.

Помимо этого, будет показан спектакль "Горжусь тобой", подготовленный совместно учениками школы №1 и студентами Карабахского университета.

В Шушинском районе мероприятия в честь Дня Победы организуются Специальным представительством президента Азербайджана при поддержке Шушинского городского государственного заповедника.