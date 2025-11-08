Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    В Шуше проходит цикл мероприятий "8 ноября – Триумф Победы"

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 11:23
    В Шуше проходит цикл мероприятий 8 ноября – Триумф Победы

    В городе Шуша стартовал цикл мероприятий "8 ноября – Триумф Победы", посвященный 5-летию победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, в местной средней школе №1 проходит праздничное мероприятие.

    В коридоре школы выставлены работы и рисунки учащихся, посвященные Дню Победы. В рамках мероприятия также будут представлены поэтические композиции, танцевальные и музыкальные номера, посвященные победе.

    Помимо этого, будет показан спектакль "Горжусь тобой", подготовленный совместно учениками школы №1 и студентами Карабахского университета.

    В Шушинском районе мероприятия в честь Дня Победы организуются Специальным представительством президента Азербайджана при поддержке Шушинского городского государственного заповедника.

