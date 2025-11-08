İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 11:03
    Şuşada 8 Noyabr - Zəfərin təntənəsi adlı silsilə tədbirlər keçirilir

    44 günlük Vətən müharibəsində əldə edilən Zəfərin 5-ci ildönümü ilə əlaqədar Şuşa şəhərində "8 Noyabr - Zəfərin təntənəsi" adlı silsilə tədbirlər başlayıb.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə şəhər 1 saylı tam orta məktəbində bayram tədbiri keçirilir.

    Məktəbin dəhlizində şagirdlərin Zəfər Gününü əks etdirən əl işləri və rəsm əsərləri sərgilənir. Tədbir çərçivəsində məktəblilərin Zəfərə həsr etdikləri şeir kompozisiyası, rəqs və musiqi nömrələri də təqdim olunacaq.

    Həmçinin 1 saylı məktəbin şagirdləri və Qarabağ Universiteti tələbələrinin birgə hazırladığı "Səninlə fəxr edirəm" adlı tamaşa göstəriləcək.

    Qeyd edək ki, Zəfər Günü ilə əlaqədar tədbirlər Şuşa rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi ilə Şuşa Şəhəri Dövlət Qoruğu İdarəsinin dəstəyi ilə təşkil olunur.

