В Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры

После освобождения от оккупации в Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры.

После освобождения от оккупации в Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры.

Как сообщает Report, об этом говорилось на сегодняшнем пленуме на тему "Проблемы сохранения исторических памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре" в Шуше.

На мероприятии было отмечено, что до оккупации в Шуше насчитывалось около 200 памятников архитектуры, которые в период 30-летней оккупации были полностью или частично разрушены.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджан в Шушинском районе Айдын Керимов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.