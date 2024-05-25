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В Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры

В Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры После освобождения от оккупации в Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры.
Внутренняя политика
25 мая 2024 г. 17:36
В Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры

После освобождения от оккупации в Шуше отреставрировано 18 памятников архитектуры.

Как сообщает Report, об этом говорилось на сегодняшнем пленуме на тему "Проблемы сохранения исторических памятников в Карабахе и Восточном Зангезуре" в Шуше.

На мероприятии было отмечено, что до оккупации в Шуше насчитывалось около 200 памятников архитектуры, которые в период 30-летней оккупации были полностью или частично разрушены.

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента Азербайджан в Шушинском районе Айдын Керимов, исполнительный директор Управления государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде и ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edildikdən sonra Şuşada 18 memarlıq abidəsi bərpa edilib

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