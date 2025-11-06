В Шуше начался марш Победы военнослужащих

В Шуше проходит марш Победы военнослужащих по случаю 5-й годовщины Дня Победы.

Как сообщает корреспондент Report из города Шуша, марш, начавшийся на Площади флага, завершится у Шушинской крепости.

В шествии, проходящем в сопровождении военного оркестра, также принимают участие представители общественности, сотрудники правоохранительных органов.