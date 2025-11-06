İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:23
    Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb

    Şuşada 8 Noyabr – Zəfər günü münasibətilə hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilir.

    "Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, şəhərin Bayraq Meydanından başlayan yürüş Qala divarlarına qədər davam edəcək.

    Hərbi orkestrin müşayiətil ilə keçirilən yürüşdə ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da iştirak edirlər.

