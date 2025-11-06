Şuşada hərbçilərin Zəfər yürüşü başlayıb
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 10:23
Şuşada 8 Noyabr – Zəfər günü münasibətilə hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilir.
"Report"un Şuşaya ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, şəhərin Bayraq Meydanından başlayan yürüş Qala divarlarına qədər davam edəcək.
Hərbi orkestrin müşayiətil ilə keçirilən yürüşdə ictimaiyyət nümayəndələri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları da iştirak edirlər.
