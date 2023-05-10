В Ширване отметили 100-летие со дня рождения Гейдара Алиева

В городе Ширван отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

В городе Ширван отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает аранское бюро Report, руководство Исполнительной власти города Ширван, правоохранительных органов, члены семей шехидов и представители общественности посетили установленный в центре города памятник великому лидеру, возложили к нему цветы.

Затем в Ширванском культурном центре состоялась выставка, посвященная историческим заслугам общенационального лидера Гейдара Алиева, а также важным моментам его жизни и деятельности.

В конце был продемонстрирован видеоролик, повествующий об образцовом жизненном пути общенационального лидера.